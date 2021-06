Il Mattino – Caso Pjanic, De Laurentiis attende Lega e FIGC

Il caso Pjanic continua a monopolizzare l’opinione pubblica. La mancata espulsione al bosniaco in Inter-Juve di ormai tre anni fa porta con sé strascichi e polemiche nei confronti di Rizzoli, Orsato e Valeri. Il servizio delle Iene di ieri sera riaccende la vicenda, e il Mattino descrive la reazione del presidente De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il presidente partenopeo non ha preso e non prenderà posizione in merito alla vicenda. Lega e FIGC sono gli organi preposti e ADL ne aspetterà le mosse. Come fatto tre anni fa, ed ha continuato a fare fino ad oggi, non prenderà posizione in merito alla vicenda.