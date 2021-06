Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, è attualmente impegnato in campo per la Partita del Cuore allo Stadio Maradona ed ha parlato ai microfoni Rai del suo passato al Napoli. La partita benefica è un’occasione anche per ricordare Diego Armando Maradona sul quale l’attuale dirigente della Salernitana si è espresso:

“Ritorno a Napoli? A Napoli ho passato 5 anni bellissimi e ritornare qui è straordinario, sono contento di condividere la giornata di sport con attori, cantanti, giocatori, questo è lo sport. Diego Maradona? L’ho conosciuto, ero qui, quando c’è stato l’addio di Ciro Ferrara, era ospite. Ci siamo conosciuti, si è presentato a tutta la squadra da grande uomo com’era, per me e stato un onore perché sono cresciuto con lui.

Salernitana? Un anno da incorniciare, è stato inaspettato. Al derby per chi tiferai? Spero in un bel pareggio (ride, ndr)“.

Stamani Calaiò è intervenuto a Radio CRC, per parlare del Napoli: “Spalletti è un ottimo profilo come piano b, con la Champions sarebbe arrivato un altro, di maggior spessore. Il Napoli inizierà un nuovo ciclo ma dovrà tenere una buona base. Il tecnico toscano in ogni caso ha girato in grandi piazze e non si farà intimorire da Napoli. De Paul? Non ho capito perché non ha ancora fatto il salto di qualità, è un grandissimo giocatore e adesso merita una piazza importante“.