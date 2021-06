Napoli in vantaggio per De Paul, passaggio di testimone con Fabiàn?

A campionato finito iniziano ad entrare nel vivo le vere trattative di calciomercato. Il Napoli di Spalletti prenderà forma giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, acquisto dopo acquisto. L’obiettivo per il centrocampo azzurro del prossimo anno, che sarà orfano di Bakayoko e forse di Fabiàn Ruiz, si chiama Rodrigo De Paul.

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli sarebbe attualmente in vantaggio sul calciatore. La classe, la tecnica e la personalità dell’argentino fanno gola a tante squadre: per il quotidiano, Atletico Madrid e Milan su tutte. Ma De Laurentiis avrebbe già chiesto informazioni in precedenza ed, attualmente, attende solo di capire il futuro di Fabiàn. I due potrebbero sì giocare insieme, ma la sensazione, secondo il quotidiano, è che ci sarà un passaggio di testimone dallo spagnolo all’argentino.