Insigne, De Laurentiis chiede 25 milioni per il cartellino: Fiorentina e Lazio sull’attenti

Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo ed esperto di mercato, ha svelato sul proprio sito ufficiale le ultime notizie riguardanti il caso Insigne. Secondo Bargiggia ADL avrebbe fissato il prezzo del cartellino del capitano azzurro: 25 milioni di euro. Insigne, quindi, non appare più incedibile.

Il braccio di ferro tra società ed entourage del giocatore sul rinnovo del contratto è solo all’inizio. Ad oggi non ci sono offerte per Insigne, ma De Laurentiis potrebbe privarsi della bandiera azzurra nel caso in cui non si raggiunga un accordo. Ago della bilancia, secondo Bargiggia, sarà l’Europeo.

Un buon torneo del capitano potrebbe dargli più forza contrattuale o almeno pretendenti ed offerte. In caso di prestazione sottotono, il patron del Napoli avrebbe invece il coltello dalla parte del manico. Secondo Bargiggia ADL spera in offerte di Fiorentina o Lazio, legate a Gattuso e (probabilmente) Sarri, che apprezzano molto l’ala sinistra del Napoli.