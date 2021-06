De Laurentiis irremovibile: proporrà ad Insigne un rinnovo con ingaggio ridotto del -30%

Continua la telenovela riguardante il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano, in scadenza a giugno 2022, percepisce 4,5 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport la richiesta per un rinnovo che legherebbe il 24 al Napoli fino a fine carriera è di circa 5 milioni di euro a stagione.

De Laurentiis, però, non sembra intenzionato a cedere. Il patron ha in mente un piano di abbassamento del monte ingaggi della rosa e, perciò, c’è distanza tra la sua offerta e la richiesta di Insigne. Secondo il quotidiano le parti si incontreranno dopo l’Europeo, ma la proposta di De Laurentiis è chiara: riduzione del 30%, fino a 3,5 milioni a stagione.

Nel caso in cui non si giunga ad un accordo Insigne potrebbe finire sul mercato. Ad oggi la strada è in salita, ma per il quotidiano c’è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme.