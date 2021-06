Contatto Pjanic-Rafinha, spunta il labiale: “Per me è giallo!”

Si riapre il caso Pjanic. Milano, 28 aprile 2018: la Juve gioca contro l’Inter a San Siro. Pjanic, già ammonito, entra in modo scomposto su Rafinha: l’arbitro Orsato decide di non ammonire il bosniaco. La partita segnerà indelebilmente quel campionato, che si concluderà con la vittoria finale della Juventus.

Questa sera Le Iene con un servizio aggiungono ulteriori elementi. Il programma di Italia 1 ha già parlato di questo caso, sottolineando varie incongruenze ad esso collegate. Ne parla l’edizione odierna del Corriere della Sera.

“La trasmissione ha ingaggiato due non udenti, chiedendo di tradurre il labiale delle cose dette da arbitro e assistenti in sala Var, Valeri e Giallatini. «Valeri preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è», spiega il primo consulente, Giuliano. Prima ancora, al momento del contatto tra Pjanic e Rafinha, Valeri avrebbe esclamato: «Uuuh, check!». Per Alessandro, il secondo esperto non udente: «Valeri mi sembra che dica “ho controllato adesso, lo riguardo un secondo, ho controllato, un contatto c’è”». Poco dopo l’assistente Giallatini dice a Valeri: «Per me è giallo, per me è giallo», e Valeri gli risponde «Sì certo». Una versione che differisce in modo sostanziale da quella resa dai diretti interessati. Il caso resta aperto”.