Juventus, Real Madrid e Barcellona a rischio squalifica: il Napoli rientra in Champions?

Al vaglio dei giudici c’è la decisione sulle tre squadre che avevano posto in essere la Superlega remando controcorrente ai principi UEFA. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Si evidenzia, dal quotidiano, che il destino di Juventus, Real Madrid e Barcellona è a rischio squalifica e può stravolgere lo scenario di un tabellone già disegnato con le quattro fasce del sorteggio. Napoli, Real Sociedad e Betis osservano dalla finestra la questione, pronte, nel caso, a prendere il posto delle tre di Superlega.

“Un’eventuale squalifica sarebbe impugnata prima in appello e poi al Tas con possibilità di una sospensiva – si legge dalla rosea -. Non è da escludere un ricorso alla Corte UE. Dopo il rinvio a giudizio, la Disciplinare andrà a sentenza nei primi 7/10 giorni di giugno, seguita dagli altri gradi di giudizio. Nell’ipotesi estrema sarebbe il Napoli a subentrare piazzandosi in terza fascia“.