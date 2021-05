Insigne-Napoli: rinnovo dopo l’Europeo. ADL vuole offrirgli un contratto adeguato

Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si evince che in queste ultime settimane l’argomento del rinnovo contrattuale è stato messo in secondo piano dallo stesso Lorenzo Insigne, ma, prima o poi, bisognerà parlarne con Aurelio De Laurentiis che vuole offrirgli un contratto adeguato.

Stando a quanto riportato, invece, dal Corriere dello Sport le distanze tra il Napoli ed il suo capitano, Lorenzo Insigne, per il rinnovo contrattuale, sembrerebbero essere colmabili, ma se ne riparlerà soltanto dopo l’Europeo.

Si parla infatti di una situazione di stallo, in cui le parti non hanno ancora tentato un dialogo e questo potrebbe palesare il rischio di ritrovarsi nel cuore di una vicenda complicata, delicata e surreale. Così come c’è il rischio che “Il Napoli ed il suo scugnizzo s’adagino in quella palude che viene creata tra offerta e domanda“.