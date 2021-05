Il PSG mette nel mirino Fabian Ruiz: il Napoli chiede 50 milioni di euro

Il collega Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sui suoi canali social riporta l’interesse del Paris Saint-Germain per Fabian Ruiz.

Ora che l’Atletico Madrid si è defilato ufficialmente per il centrocampista spagnolo classe ’96, quest’ultimo è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza parigina ma il Napoli chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Gli azzurri non hanno fretta di monetizzare dalla sua cessione dato che il suo contratto è in scadenza nel 2023.