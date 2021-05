I danni della pandemia e la mancata Champions: bilancio in rosso di 35 milioni di euro per il Napoli

Negli ultimi undici anni non era mai successo che il Napoli per due stagioni consecutive non centrasse la qualificazione in UEFA Champions League. Di fatto, anche quando con Benitez il Napoli giocò per due anni consecutivi la UEFA Europa League, nel 2014 fu eliminato ai play-off dall’Athletic Bilbao ma tra le prime quattro vi era comunque approdato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, la mancata qualificazione in Champions League, unita ai danni del COVID-19, toglie ancora introiti al club partenopeo.

Il Napoli ha stimato in circa 100 milioni di perdite per la chiusura degli stadi comportata dalla pandemia, mentre, la mancata qualificazione nell’Europa che conta, ha fatto il resto e vale 50 milioni in meno. In totale, 35 milioni di euro in rosso in bilancio per il Napoli.