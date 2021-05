Adani sull’Italia: “Bernardeschi, Politano o Berardi a casa per Raspadori”

Intervenuto nella diretta Twitch della BoboTV, Lele Adani ha analizzato la lista dei 26 prescelti per gli Europei. Ecco quanto evidenziato:

“Secondo me dalla lista di Mancini dovrebbe uscire uno dei tre esterni mancini, per mettere dentro Raspadori. Uno tra Berardi, Bernardeschi e Politano potrebbe uscire dalla lista per dare spazio a una punta. E probabilmente sarebbe giusto non chiamare Bernardeschi“.

Il giocatore della Juventus sembra però avere la massima fiducia del CT Mancini e dovrebbe avere la certezza di un posto nella lista dei 26.