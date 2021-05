ADL pensa al modello Lille per il futuro: fissato il monte ingaggi per i nuovi acquisti

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le intenzioni di Aurelio De Laurentiis per il Napoli che verrà: i partenopei saranno una squadra improntata sul modello dei neo campioni di Francia di Galtier: il Lille.

Il modello dei francesi è pensato appositamente per la crescita esponenziale dei giovani per poi arrivare a cederne uno ogni anno a cifre esorbitanti: gli esempi più lampanti sono quelli di Pépé nel 2019 e di Osimhen nel 2020. Tutto ciò è funzionale per poi arrivare ad allestire squadre sempre più competitive.

Nel frattempo, il patron azzurro, ha anche fissato il tetto ingaggi per i nuovi acquisti: dai 2,5 ai 3 milioni di euro è la soglia massima che potranno percepire questi ultimi.