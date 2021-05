L’apertura dell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno nella sua pagina sportiva dedicata al Napoli è: “ADL battezza l’era Spalletti”. Ieri mattina, tramite un tweet, il presidente De Laurentiis ha annunciato che dal 1º luglio (quando scadrà ufficialmente il contratto con l’Inter, ndr), Luciano Spalletti prenderà in mano le redini della sua nuova squadra per inizia l’avventura in azzurro.

Redini che, se i risultati lo permetteranno, ovviamente, potrebbero essere tenute dall’ex Roma, Zenit e Inter per molto tempo. “Il contratto è biennale – specifica il quotidiano – ma ci sono opzioni per il terzo e addirittura quarto anno, un segnale di fiducia che palesa uno slancio ideale per costruire un nuovo ciclo. L’ingaggio è di 2,7 milioni di base fissa per la prima stagione, cresce a 2.8 nell’annata successiva, con i bonus per qualificazione alla Champions League e scudetto si può arrivare anche a 3,5 milioni di euro”.