Dato l’addio a sorpresa con il dietrofront di Simone Inzaghi, ora si cerca un sostituto sulla panchina biancoceleste, l’unica tra le big a non essere ancora definita. La Lazio, adesso, cerca un allenatore altrettanto “big” per inseguire il traguardo Champions League, non raggiunto in questa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo nome nella testa di Claudio Lotito sarebbe quello di Maurizio Sarri.

Il presidente di Lazio e Salernitana ha già parlato con il suo agente Fali Ramadani per sondare una disponibilità che è arrivata. Secondo lo stesso quotidiano, già domani potrebbe esserci un incontro tra presidente e allenatore per parlare di cifre: l’idea biancoceleste è quella di sottoporgli un contratto triennale da 3 milioni a salire, fino a 3,5 con determinati bonus. Il tecnico di Figline è desideroso di tornare in pista, per questo potrebbe accettare. C’è lui ora in pole anche se resta in quota la candidatura di Sinisa Mihajlovic.