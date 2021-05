Stando a quanto scritto quest’oggi dal quotidiano La Repubblica, il Napoli – oltre a badare al mercato in entrata – ha la priorità di dettare le uscite, per far cassa e ridimensionare il monte ingaggi della rosa. Ciò potrebbe portare il presidente De Laurentiis a cedere anche pezzi pregiati, che potrebbero non far parte del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il quotidiano, infatti, scrive:

“La priorità del Napoli è quella di cedere: Koulibaly e Fabian i pezzi pregiati da sacrificare per sistemare il bilancio e individuare i tasselli giusti. Per il difensore si aspettano offerte di un certo livello: servono almeno 45 milioni per lasciarlo partire. Il Liverpool si è defilato, resta da capire se si muoverà una big inglese, oppure il Bayern Monaco che ha appena perso Alaba“.

“Per quanto riguarda Fabian Ruiz si è affievolito l’interesse dell’Atletico Madrid che sta puntando De Paul dell’Udinese. Il PSG, invece, continua a monitorare e presto potrebbe presentare un’offerta convincente allo spagnolo che non resterà senza rinnovo del contratto“.

Ma il discorso non si riduce solo a Koulibaly e Fabian, che sono i primi indiziati per il possibile addio: “stesso discorso vale per Lorenzo Insigne, che andrà a scadenza nel 2022. Disputerà l’Europeo da protagonista e poi si dovrà prendere una decisione in un senso o nell’altro“, conclude La Repubblica.