“Effetto Spalletti”, l’arrivo del nuovo allenatore può convincere subito Emerson Palmieri a vestire l’azzurro

La divertentissima finale di Champions League di ieri sera ha incoronato il Chelsea campione d’Europa, a scapito del City di Pep Guardiola. Oltre a Jorginho, vecchia conoscenza del Napoli, ad aver sollevato la coppa dalle grandi orecchie è stato anche un obiettivo di mercato azzurro: parliamo ovviamente di Emerson Palmieri.

Il Mattino è convinto che, mai come ora, il Napoli possa davvero affondare il colpo per sistemare la fascia sinistra. Il motivo? Luciano Spalletti, molto semplicemente. Il nuovo allenatore azzurro è stato proprio colui che ha svezzato il talento di Emerson, dandogli continuità e fiducia in campo. Insomma, il rapporto tra i due è ottimo e questo può giovare al Napoli in vista di una possibile trattativa. Quello che il quotidiano chiama “Effetto Spalletti” può risolvere un rebus durato anni nella catena di sinistra.