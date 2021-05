Tuttosport – Il Napoli non potrà rinnovare il contratto di Insigne, l’agente si guarda intorno

Stando a quanto riferito da Tuttosport la questione rinnovo di Insigne è ora ancora più difficile. La mancata qualificazione in Champions League ha messo ancora più in difficoltà il Napoli, che ora dovrà ridimensionarsi. Secondo il quotidiano, addirittura, la società partenopea non può rinnovare contratti molto onerosi.

Lorenzo Insigne, secondo Tuttosport, non fa eccezione. Il capitano ha il secondo ingaggio più oneroso della squadra e per il giornale non può permettersi di ritoccare l’ingaggio del numero 24. Dato che, ad oggi, non sono arrivate telefonate dalla società, pare che l’agente di Insigne si stia guardando intorno.