Sampdoria, Mazzarri nel mirino: potrebbe essere il nome a sorpresa di Ferrero

Walter Mazzari potrebbe essere un profilo adatto per molti club di Serie A, tra cui la Sampdoria che, dopo l’addio di Ranieri, è tra le squadre in cerca di un allenatore per la prossima stagione. Il tecnico, prima dell’approdo al Napoli, aveva già allenato i blucerchiati ottenendo degli eccellenti risultati come la qualificazione in Europa League nella stagione 2007-2008 e la finale di Coppa Italia nel 2009, poi persa contro la Lazio.

Come riportato da Tuttosport, l’allenatore toscano, avvistato nel capoluogo ligure da alcuni tifosi sampdoriani, avrebbe dichiarato di trovarsi lì per un agita e per trovare alcuni amici. Oltre a Mazzarri, il presidente Ferrero è sulle tracce di altri due profili: Iachini e Giampaolo.