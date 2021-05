Mercato in entrata, avviati i contatti con il Bordeaux per Toma Basic

Per il Napoli sarà un’estate all’insegna del calciomercato. Se da un lato ci sono colpi in uscita da piazzare, dall’altro c’è la necessità di puntellare la rosa. Spalletti, prossimo allenatore azzurro, sembra intenzionato a non rivoluzionare l’organico ma a completarlo con determinati innesti mirati.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli si starebbe già concentrando sul mercato in entrata. La società avrebbe infatti avviato i contatti con il Bordeaux per Toma Basic, centrocampista croato classe 1996. Basic è un centrocampista duttile, che può destreggiarsi sia da mediano che da trequartista. Per l’affondo si attenderà il via libera di Spalletti.