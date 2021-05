L’entourage di D’Ambrosio: “Sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti al Napoli”

Bruno Cirillo, uno dei membri dell’entourage di Danilo D’Ambrosio ha rilasciato alcune dichiarazioni a microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Danilo sarebbe felice di tornare ad essere un giocatore di Spalletti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con il Napoli. Per la società azzurra è stato un colpo la non qualificazione in Champions League. Vediamo come e se cambieranno le strategie per quanto riguarda il mercato del Napoli”.