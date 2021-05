Koulibaly ha chiesto un incontro a De Laurentiis: vuole conoscere il suo futuro

Nella prossima sessione di calciomercato il Napoli dovrà sicuramente puntellare il reparto difensivo, senza escludere eventuali cessioni importanti come quella di Kalidou Koulibaly o Faouzi Ghoulam, quest’ultimo tormentato dai continui infortuni. Di seguito quanto pubblicato a riguardo dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna:

“Kalidou Koulibaly ha chiesto un incontro al proprio presidente, probabilmente per capire o comunque per avere un’idea di cosa starebbe per accadere. Andrà a finire che in difesa il Napoli dovrà risistemarsi. Rimane poi anche da interpretare la posizione di Ghoulam, che si porterà appresso i lunghi mesi di inattività”.