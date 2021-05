Interesse della Lazio per Maksimovic: contatti con l’agente del difensore

Nella giornata di ieri è avvenuto a Roma un incontro tra l’agente Fali Ramadani e la Lazio. Oltre all’interesse per Sarri si è discusso anche di Nikola Maksimovic, difensore del Napoli assistito dello stesso Ramadani e in scadenza con il Napoli. A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il proprio sito ufficiale:

“Sempre con Ramadani, però, la Lazio ha anche mosso i primi passi in ottica mercato: tra gli assistiti del procuratore non mancano infatti alcuni calciatori in scadenza, su tutti Maksimovic e Boateng: i difensori di Napoli e Bayern Monaco piacciono a Lotito e Tare, che per il momento hanno chiesto informazioni su entrambi”.