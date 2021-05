De Laurentiis atteso per un blitz a Castel Volturno, dovrà rimettere in sesto il rapporto con Giuntoli

Il Corriere dello Sport svela, nell’edizione odierna, le prossime mosse di Aurelio De Laurentiis. Dopo l’accordo raggiunto con Spalletti pare che ADL sia atteso a Castel Volturno per un blitz, prima di immergersi in un week end che sarà dedicato completamente al lavoro.

Il primo punto in agenda è Cristiano Giuntoli. Il rapporto tra il patron ed il ds ha subito una brusca frenata in questi mesi. Ma ora, con il calciomercato alle porte, non è più tempo di faide. C’è bisogno di chiarimenti e di remare verso una sola direzione, insieme, per il bene della società.