Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Con Spalletti il Napoli deve migliorare quanto di buono già è stato fatto con Gattuso in panchina. È questa l’idea del Napoli. Per Spalletti la rosa va aggiustata e non rivoluzionata. Spero che il Napoli vinca l’Europa League, può essere un grandissimo obiettivo.

Cessioni importanti?

Mi aspetto che il Napoli possa essere accontentato per i suoi gioielli come Koulibaly e Fabian. La bravura dovrà essere quella di reinvestire i soldi recuperati mantenendo alta la qualità della rosa”.