Albiol: “Con Sarri ero convinto il Napoli potesse vincere lo scudetto. Spalletti? Farà una grande stagione”

Raul Albiol è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“La vittoria del Villarreal in Euopa League? È stata un’emozione per la società, per noi è un sogno, abbiamo vinto con molta sofferenza. Sono felice.

Ti hanno rasato i capelli per scommessa? La scommessa era solo un codino, poi hanno rasato una parte per sbaglio. Una volta che si sbaglia devo radere tutto a zero.

Giocando con Sarri e facendo tanti punti, pensavamo di vincere lo scudetto. È stata una delusione, era un sogno per tutti. Poi sono andato al Villarreal e ho vinto questa coppa, è normale che sono contento.

È impossibile quantificare tutto l’amore che mi hanno trasmesso i tifosi e la città. Non devono esagerare con gli auguri, perchè di là c’era anche Cavani che era un idolo. Napoli è sempre nel mio cuore, io e la mia famiglia amiamo questa città.

Tornerai a Napoli da turista?

Sì, sicuro. Solo da turista.

Su Spalletti.

Penso che sia un allenatore con molta esperienza, ne capisce tanto di calcio italiano. Sarà difficile vedere un suo sbaglio. Lui può fare una grande stagione con il Napoli.

Pedraza?

È un grande terzino con molta velocità, è un grande giocatore con un futuro promettente.

Cosa auguri ai tifosi del Napoli?

Io vedo le partite del Napoli spesso. Tifo per questa squadra. Spero lottino per lo scudetto e per la qualificazione in Champions League. Saluto tutti!

Cosa successe prima di Fiorentina-Napoli?

Abbiamo patito il risultato della Juventus il giorno prima, sì. Poi quando finisci con 10 giocatori, tutto è difficile. La mentalità è fondamentale”.