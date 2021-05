Spalletti al Napoli, Vieri commenta: “Se De Laurentiis sta zitto può vincere lo scudetto”

Bobo Vieri, in diretta su Twitch alla sua BoboTV, pare essere molto convinto della bontà della scelta Spalletti per la panchina azzurra. Queste le sue parole:

“Se De Laurentiis sta zitto tutto l’anno, non va allo stadio e non fa neanche gli auguri di Natale ai giocatori, Spalletti può vincere lo Scudetto al primo anno. Ovviamente devono rimanere tutti i giocatori che ad oggi compongono la rosa del Napoli”.

Aspettando l’ufficialità di Spalletti, sicuramente certe affermazioni non possono che far piacere all’ambiente, caricandolo però di grandi responsabilità. In ogni caso, la firma dell’ex tecnico dell’Inter potrebbe risvegliare il sogno scudetto mai realmente tramontato all’ombra del Vesuvio, cercando, in primis, di far dimenticare in fretta la mancata qualificazione alla prossima Champions League.