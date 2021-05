Il Napoli del futuro probabilmente sarà frutto di qualche cessione illustre, Koulibaly potrebbe partire e la dirigenza azzurra cerca l’innesto per rimpiazzarlo. A Radio Marte è intervenuto Stefano Antonelli, manager che assiste Ricardo Senesi, papà del difensore del Feyenoord Marcos Senesi. L’argentino è nel mirino del Napoli ed Antonelli ne ha parlato in diretta a Si Gonfia la Rete:

“Valzer allenatori? Con gli allenatori ci sono stati ribaltoni dalla notte alla mattina, come Allegri che era d’accordo con la Juventus ed ha ricevuto il rilancio di Marotta. Inzaghi che esce da Formello con il rinnovo e poi va all’Inter. Mihajlovic che potrebbe firmare per la Lazio mentre doveva restare saldo a Bologna.

Il Napoli con Spalletti ha preso un allenatore impressionante, ha personalità, ha allenato a tutto tondo, dalla gavetta alla Roma fino allo Zenit San Pietroburgo. Insegna calcio ed ha voglia di vincere. Poi qualcuno parla della comunicazione aggressiva ma gli allenatori vincenti in questo momento sono scomodi. Vedi Gasperini, Conte, non si valuta il low profile, si valuta la capacità. Non credo abbia la mentalità chiusa.

Napoli? Ci sono cicli che finiscono, percepisco che alcuni calciatori al Napoli non hanno più stimoli ma dal punto di vista del dialogo potrebbero rimanere a vita. Non andare in Champions è un deterrente clamoroso dal punto di vista economico e del brand.

Senesi? Ne abbiamo parlato tanto, adesso aspettiamo l’ufficialità del mister. Magari tra una settimana dirò che ci siamo oppure no. C’è il gradimento delle parti tecniche del Napoli e del calciatore ma ci sono anche altre soluzioni. Da qui a quindici giorni inizieremo a fare sul serio“.