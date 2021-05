Politano commenta: “Contento per la doppietta, spero di essere convocato. Napoli-Verona? Non posso parlare”

Protagonista sia in campo con una doppietta che ai microfoni RAI nel post partita, Matteo Politano ha parlato sia della Nazionale che del suo Napoli. O almeno, avrebbe voluto farlo. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi era un test importante, abbiamo fatto un’ottima partita e, personalmente, sono contento per la doppietta. Spero fortemente di rientrare nella lista dei 26, è un anno che cerco di mettere in difficoltà Mancini.

Possiamo arrivare fino in fondo, siamo un bellissimo gruppo, con un mix di giocatori giovani ed esperti di grande qualità. La nostra pecca è che non facciamo molti gol, però esprimiamo un grandissimo calcio. In vista dell’Europeo dovremo certamente segnare di più.

Sono anche contento di aver parzialmente smaltito la delusione dell’ultima gara di campionato. Purtroppo su Napoli-Verona non posso rilasciare dichiarazioni perché il Napoli è ancora in silenzio stampa. Mi mettete in difficoltà”.