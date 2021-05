Caso Superlega, Auriemma: “La giustizia sportiva potrebbe portarci in Champions”

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata su Luciano Spalletti, ormai prossimo alla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è pronto a sedersi sulla panchina azzurra e rilanciarsi in una piazza importante. Come scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano piemontese, il tecnico potrebbe (con la giusta fortuna) ritrovare subito la Champions.

“Spalletti non vede l’ora di tornare in pista dalla porta principale ed il Napoli diventa per lui la piazza giusta per il riscatto. Senza dimenticare che le decisioni della giustizia sportiva e della Uefa potrebbero rimettere il team azzurro nella direzione Champions della prossima stagione“.