Spalletti-Napoli: oggi potrebbe arrivare il sì. Ecco quando verrà presentato

Luciano Spalletti è ad un passo dalla firma con il Napoli. La Gazzetta dello Sport parla di un biennale (con opzione per il terzo anno e penale in caso di risoluzione anticipata) a 3 milioni di euro l’anno con il tecnico che avrebbe già chiesto l’autorizzazione all’Inter per essere presentato a Roma nei prossimi giorni (questo perché, i vincoli contrattuali lo legano in nerazzurro fino al 30 giugno).

Il tecnico di Certaldo ha voglia di tornare a competere ad alti livelli ed è probabile che farà a meno anche dei pezzi più pregiati della rosa come: Koulibaly e Fabian Ruiz, dati per partenti al miglior offerente. Da monitorare la vicenda Insigne: il Capitano sta per firmare un prolungamento di contratto che lo terrebbe a vita al Napoli, ma queste trattative entreranno nel vivo solo dopo la firma di Spalletti.

Per il Corriere dello Sport, l’ex Inter ha già fra le mani il contratto proposto dal Presidente e lo esamina con il figlio avvocato mentre, la sua firma, dovrebbe arrivare nel weekend. Secondo Repubblica: gli avvocati della parti stanno già trovando gli accordi e definendo i minimi dettagli.

Nulla è scontato però con Aurelio De Laurentiis che, ricordiamo, era anche riuscito a far firmare un precontratto a Massimiliano Allegri sfumato dopo la mancata qualificazione in UEFA Champions League: tutto può ancora succedere.