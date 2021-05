Riavvicinamenti con Hysaj e Maksimovic: possono restare. Certo della partenza Fabian Ruiz

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sugli scenari di calciomercato vicini al Napoli. In particolare, sulla possibile permanenza di Hysaj e Maksimovic.

Nonostante l’errore da matita rossa contro il Verona (lo stesso compiuto contro il Cagliari), il terzino albanese potrebbe restare al Napoli e si cerca un accordo. Sono in corso dei colloqui per fissare il riavvicinamento con l’agente ed il numero 23 partenopeo.

Certo di una partenza era anche Maksimovic ma ora per lui si tenta un accordo in extremis per non perderlo a parametro zero. Chi è certo di lasciare il Napoli è invece Fabian Ruiz: per lui sirene dall’estero a tentarlo.