Gattuso ha chiesto Politano, Demme e Hysaj per la Fiorentina

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’arrivo di Gennaro Gattuso a Firenze, curioso di visitare il Viola Park

Uno dei reparti da ridisegnare per la viola è l’attacco: Gattuso ha chiesto di tenere Vlahovic mentre su Ribery si cercherà di guardare anche alle esigenze del giocatore. Rino chiede un esterno d’attacco e l’avrebbe individuato in Politano, ma l’ostacolo resta ADL che potrebbe non assecondare le offerte dei gigliati.

Chiesto anche Hysaj alla dirigenza viola che è in scadenza. Più difficile la pista Demme che già era stato trattato da Pradè due estati fa.