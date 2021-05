Azzurri in ritiro dal 15 luglio: le nuove maglie saranno firmate Armani

Stando a quanto riporta il quotidiano Repubblica nella sua edizione odierna, gli azzurri andranno in ritiro dal 15 luglio 2021. Ancora non è chiaro quando saranno presenti a Castel di Sangro ma è previsto che Aurelio De Laurentiis incontri personalmente il sindaco della città abruzzese, Angelo Caruso per definire i dettagli.

In Abruzzo, così come in Trentino, sarà necessario il “green pass” per accedere all’impianto e godersi così i primi giorni del nuovo Napoli che sarà molto diverso da quello della scorsa stagione, a cominciare dalla gestione tecnica affidata a Luciano Spalletti. Il Napoli farà anche ritorno a Dimaro-Folgarida, appuntamento saltato solo nel 2020. Partenza fissata dal 15 al 25 luglio in Val di Sole.

L’idea è quella di un doppio ritiro (Dimaro prima, Castel di Sangro poi) e di una tournée a cavallo fra i due ritiri. L’intenzione è quella di andare all’estero. Si sta lavorando al nuovo look della squadra e non è esclusa anche una collaborazione con Emporio Armani per il disegno delle maglie. Queste ultime, verranno sempre prodotte dal Napoli.