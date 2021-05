ADL aveva un precontratto firmato da Allegri: il retroscena

Retroscena rivelato da Repubblica: Aurelio De Laurentiis aveva un precontratto con Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus è vicinissimo al Real Madrid in queste ore ma in caso di qualificazione in UEFA Champions League avrebbe seriamente pensato di allenare il Napoli.

Questo perché il patron azzurro sta trattando in prima persona per il prossimo allenatore (così come sta facendo con Spalletti) ed era riuscito a strappare un accordo al tecnico livornese. Accordo poi sfumato dopo la mancata qualificazione del Napoli nell’Europa che conta.