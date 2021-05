UFFICIALE – Fabio Paratici lascia la Juventus: il comunicato del club

Sul sito ufficiale della Juventus è stata rilasciata un comunicato riguardante Fabio Paratici. La notizia era nell’aria da diverso tempo, adesso è ufficiale: Fabio Paratici lascia la Juventus. Il dirigente sportivo lascia il club torinese dopo undici anni e dice addio ai bianconeri dopo 19 trofei, dunque non verrà rinnovato il suo contratto.

Sul sito ufficiale si leggono i saluti di Paratici: “Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide“.

Il Presidente Agnelli e Fabio Paratici incontreranno i media il prossimo venerdì 4 giugno presso l’Allianz Stadium.