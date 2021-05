Pedullà a sorpresa: “Gattuso sarebbe andato alla Juventus senza Champions”

In diretta su Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato un retroscena che, se si fosse verificato, avrebbe avuto certamente un risvolto clamoroso. Nel caso in cui il Napoli, infatti, avesse vinto contro il Verona, avrebbe acciuffato la qualificazione per la prossima Champions League: e fin qui, nulla di nuovo.

Il trionfo azzurro avrebbe spedito la Juventus in Europa League, con conseguenze non da poco. Pedullà ha infatti svelato che, con i bianconeri fuori dalle prime quattro, Gattuso era in pole position per il post-Pirlo. Tramite la regia del potente procuratore portoghese Jorge Mendes, Ringhio si sarebbe probabilmente seduto sulla panchina della Vecchia Signora.

Il tecnico calabrese, fresco allenatore della Fiorentina, aveva chiesto tempo agli stessi Viola e non avrebbe mai trattato con la Lazio. Sfumata la pista Juventus (e la qualificazione in Champions del Napoli), Gattuso ha poi accettato la proposta di Commisso.

Chissà quale sarebbe stata la reazione del popolo azzurro per un secondo – seppur forse più edulcorato – “tradimento” dopo quello mai accettato di Maurizio Sarri. Certo, con un quarto posto in tasca sarebbe probabilmente stato più facile accettare la decisione di un allenatore con le valigie in mano da diversi mesi.