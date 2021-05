Francia, Galtier a colloquio con il Lione: c’è la concorrenza del Nizza

Le voci di mercato riguardanti la prossima guida tecnica del Napoli passano dalla Francia, in particolare dall’ex panchina della nuova regina di Francia: il Lille. Christophe Galtier (ormai ex allenatore del Lille) è nella lista di ADL ma la concorrenza per l’allenatore è alta. Stamani il tecnico si incontrerà con il Lione per discutere di un possibile approdo sulla panchina del club, come riportato dal quotidiano Le Progrès.

La dirigenza del Lione è pronta ad accogliere Galtier ma c’è da superare la concorrenza del Nizza, oltre che le sirene partenopee. Se il club parigino non dovesse convincere Galtier, virerebbe su Patrick Vieira, Peter Bosz e Lucien Favre.