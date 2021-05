Mercato Napoli: Zaccagni e De Paul i primi nomi sulla lista di De Laurentiis

L’edizione odierna del “Mattino” si sofferma su alcune operazioni di mercato in entrata e in uscita per il Napoli in ottica futura. Dal quotidiano si legge:

“I primi nella lista della spesa del Napoli sono Mattia Zaccagni e Rodrigo De Paul. Le trattative con Verona e Udinese sono ancora alle schermaglie iniziali, ma il club azzurro ha individuato in questi due profili, quelli giusti per poter ripartire. Si tratta di due giocatori diversi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico. Zaccagni, infatti, costerebbe circa 20 milioni di euro, mentre De Paul almeno il doppio. L’Udinese è bottega carissima, ma De Laurentiis spera di poter contare sul rapporto di vecchia data con la famiglia Pozzo per ottenere un piccolo sconticino”.