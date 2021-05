Alvino svela: “Domani dovrebbe arrivare la firma del nuovo allenatore e giovedì la presentazione a Roma”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime notizie sulla panchina del Napoli e ha confermato la notizia secondo cui la trattativa per Conceicao al Napoli è saltata. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Non mi sono mai arrivate conferme su Conceicao al Napoli. Anche a me risulta che giovedì verrà presentato il nuovo allenatore a Roma. Per questioni legate al Covid, il tecnico verrà presentato in un albergo nella Capitale. Che io sappia, nella giornata di domani il nuovo tecnico potrebbe anche firmare ed il giorno dopo avverrà la conferenza ufficiale del nuovo tecnico azzurro. In questo momento solo De Laurentiis sa chi sarà il prossimo allenatore del Napoli“.