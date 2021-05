Bargiggia: “Agnelli vorrebbe esonerare Pirlo e annunciare il ritorno di Allegri già questo giovedì”

Il giornalista Paolo Bargiggia, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha rivelato un’indiscrezione riguardante Andrea Pirlo, l’attuale allenatore della Juventus, ma ancor di più il possibile successore, a detta sua Massimiliano Allegri. Accostato al Napoli (magari sarebbe arrivato sulla panchina azzurra soprattutto in caso di Champions League) e al Real Madrid ma, secondo il giornalista, il futuro del tecnico livornese è già delineato: ritornerà bianconero. Ecco il tweet di Bargiggia che citiamo:

“A Pirlo potrebbe non bastare l’ingresso in Champions League per restare alla Juventus. Andrea Agnelli vorrebbe chiudere Allegri e annunciarlo giovedì all’assemblea Exor. Ancora niente di ufficiale ma la direzione è questa se non ci saranno sorprese entro giovedì”.

