Senza Champions League sfuma il grande progetto Napoli: addio anche ad Allegri

Senza qualificazione in UEFA Champions League, sarà sicuramente un Napoli rimaneggiato, anche (e soprattutto) nelle intenzioni; Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva convinto Massimiliano Allegri e c’era già un abbozzo di accordo.

Senza la qualificazione nell’Europa che conta, il tecnico ex Juventus non è più un obiettivo fattibile e lo stesso ADL deve ingoiare amaro, nel giorno del suo compleanno, perché il progetto che aveva in mente non è più realizzabile. Il no di Allegri, ora, sembra essere più scontato che mai.