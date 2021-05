Claudio Marchisio ha rilasciato il suo pensiero attraverso Twitter sulla decisione di Juric. Di seguito le parole:

“E comunque complimenti a Juric. Non si può iniziare l’intervista con certe parole. E avere il coraggio di andare via e non continuare l’intervista è stata la decisione più giusta. Come ha detto il mister: ” Solo in Italia””.

