Il Napoli che verrà: dalla gestione tecnica agli obiettivi di mercato

Il Napoli che verrà sarà certamente una squadra rimaneggiata: senza ombra di dubbio. Alcuni pezzi pregiati andranno via e soprattutto non ci saranno investimenti folli (d’altronde, il bilancio del 2019/2020 era già in rosso di 19 milioni di euro).

L’edizione odierna de Il Mattino riporta dell’interesse del Napoli per Rodrigo de Paul e Mattia Zaccagni, i due centrocampisti (rispettivamente dell’Udinese e dell’Hellas Verona) che gli azzurri seguono da tempo. Il cartellino dell’argentino si aggira attorno ai 40 milioni mentre per l’italiano, Giuntoli si era già mosso a gennaio stringendo un accordo verbale. Operazione da 20 milioni circa.

Il Napoli del futuro però ha anche bisogno di una guida tecnica: salgono le quotazioni di Luciano Spalletti e quelle di Galtier, fresco di titolo in Francia col suo Lille. Nel corso della conferenza stampa post partita ha parlato del suo futuro usando queste parole: “Leggo tante cose sul mio futuro ma non ho ancora scelto nulla. Domani (oggi, ndr) parlerò col presidente e decideremo”.

Parole che il Napoli segue attentamente, così come il suo profilo.