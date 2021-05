Hysaj si dispera a fine gara: compagni e staff lo consolano

Il pareggio e la mancata qualificazione in Champions League hanno scosso gli animi dei partenopei: alcuni di loro sono rimasti sul terreno di gioco, stremati, straziati ed in lacrime per il triste epilogo.

Questo è il caso di Elseid Hysaj: l’errore sul gol dell’1-1 è possibile additarlo anche a lui che non ha tenuto la velocità di gamba dell’avversario, ma il terzino albanese proprio non ci sta ed a fine partita scoppia in lacrime accasciandosi al suolo. Il compito di rincuorarlo spetta a staff e compagni che trascinano di forza il numero 23 negli spogliatoi.