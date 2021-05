Schira: “Gattuso è da giorni in trattativa con la Lazio. Sul tavolo un biennale”

Sul suo profilo Twitter ufficiale, il collega esperto di mercato Nicolò Schira ha svelato una trattativa in corso, riguardante proprio l’ormai ex allenatore azzurro Rino Gattuso. Secondo Schira, Ringhio starebbe discutendo con la Lazio già ormai da diversi giorni. La trattativa in questione porterebbe Gattuso a firmare un contratto biennale, nel frattempo va ancora delineata la situazione legata all’attuale allenatore biancoceleste Simone Inzaghi. Di seguito, il tweet:

Avanza Rino #Gattuso per la panchina della #Lazio. I contatti proseguono da diversi giorni e stanno entrando nel vivo. Sul tavolo un biennale. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 24, 2021