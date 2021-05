Disastro Napoli: sfuma il sogno Allegri. La strada ora porta a Spalletti

Indubbiamente, per il Napoli, dopo la mancata qualificazione in UEFA Champions League, sfuma anche la pista più fascinosa: quella che avrebbe portato sulla panchina azzurra, Massimiliano Allegri. Aurelio De Laurentiis ora è chiamato ad inventarsi qualcosa.

E quel qualcosa potrebbe averlo già fra le mani: tutte le strade ora portano a Luciano Spalletti. Il tecnico ex Roma ed Inter ha già espresso il suo gradimento per il progetto dei partenopei e per lui potrebbe non rappresentare un problema il meno prestigio della UEFA Europa League. A riportarlo è il Corriere della Sera nell’edizione odierna.