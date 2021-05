Al termine della partita ADL consola la squadra e Gattuso non riesce nemmeno a salutare

Succede così, che il Napoli non riesce a chiudere il cerchio nel migliore dei modi, fallendo ancora una volta l’occasione per poter fare quel salto di qualità fortemente sperato, mai arrivato. Almeno mentalmente. Cambiano le gestioni, ma la mentalità resta la stessa.

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su un aspetto in particolare: al triplice fischio finale, la squadra è in campo a disperarsi, Gattuso corre negli spogliatoi. Arrabbiato e deluso dai suoi. Nei meandri del Maradona non riesce a formulare un discorso alla squadra, non dice nulla sul suo futuro e non riesce a salutare.

A rompere il silenzio tombale ci sono i passi di Aurelio De Laurentiis che arriva negli spogliatoi, a pezzi, per consolare la squadra e salutare Rino Gattuso (come ha poi fatto anche sui social). Immagine simbolo della stagione.