A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Verona, Daniel Bessa è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Ogni domenica è un branco di prova per noi. Dobbiamo dimostrare sempre il nostro valore. Oggi è un palcoscenico importante, cercheremo di entrare in campo dando il massimo come sempre per conquistare i tre punti”.