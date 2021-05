Chiariello furibondo: “Dimenticate Allegri. Con la mancata qualificazione il Napoli è debolissimo”

A fine partita, nel corso della trasmissione su Canale 21, Umberto Chiariello è furibondo con Gattuso. Le sue parole, di seguito, evidenziate dalla nostra redazione:

“Oggi sembrava si potesse fare qualcosa contro una squadra senza stimoli come il Verona ed invece c’è un Napoli inesistente che non ha avuto la forza di vincere. E poi ci si è messo anche Gattuso giocare una partita con Fabian Ruiz lentopede a centrocampo, con cinque attaccanti e Manolas e Rrahmani a fare tiki taka tuki è stato snervante.

Questa è una squadra immatura, che se l’è fatta sotto, arrivata scarica al traguardo. Stiamo parlando di conquistare un posto Champions, la Juve era fuori, poteva fare anche 25 gol. Se stasera c’era da dimostrare la capacità di gestire mentalmente le situazioni, questi ragazzi non hanno vinto niente e continueranno a non vincere niente.

Gestire la partita in questo modo, che senso ha? Chiunque sa che se metti cinque attaccanti e zero centrocampisti, la palla non la becchi mai. Il vero sconfitto ora è ADL da un punto di vista economico e finanziario. Senza qualificazione in Champions il Napoli è debolissimo senza questi soldi e si aprirà una nuova frontiera.

Scordatevi nome come Spalletti e Allegri, saranno venduti pezzi pregiati del Napoli per comprare chissà chi. Dobbiamo aspettare le idee di ADL per salvare una situazione catastrofica. Questa sconfitta vale anche la prossima stagione, ogni sogno di gloria e ci allontana dal vertice anni luce”.