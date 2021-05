Triste epilogo per gli azzurri: 1-1 sterile contro l’Hellas Verona che senza più obiettivi in campionato non ha sfigurato al Diego Armando Maradona.

A fine partita, dopo un pareggio che non serve a nulla ai partenopei, Mattia Zaccagni consola Fabian Ruiz con un abbraccio dopo la mancata qualificazione in UEFA Champions League.